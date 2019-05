Bangkok

Thailand hat wieder einen gekrönten König. In einer feierlichen Zeremonie setzte sich König Maha Vajiralongkorn – auch Rama X genannt – am Samstag im Großen Palast von Bangkok die Krone auf. Damit hat der 66-Jährige, der bereits seit zweieinhalb Jahren amtiert, nun alle Würden und Vollmachten eines thailändischen Monarchen. Maha Vajiralongkorn ist der zehnte König seit Beginn der Chakri-Dynastie 1782.

Für das mehrheitlich buddhistische Land in Südostasien war dies die erste Krönung seit fast sieben Jahrzehnten. Die absolute Monarchie ist bereits seit 1932 abgeschafft. Seit einem Putsch vor fünf Jahren regiert das Militär. Der König hat jedoch eine hochpolitische Rolle.

Sieben-Kilo-Krone aus Edelsteinen

Die Krönung dauerte mehr als zwei Stunden. Zunächst wurde Rama X. von Mönchen mit Wasser gereinigt und gesalbt. Dabei trug er nur eine weiße Robe. Dann bestieg er - jetzt in vollem Ornat - den Thron und setzte sich die Krone auf. Die „Große Krone des Sieges“ ist 66 Zentimeter hoch, über sieben Kilogramm schwer und mit Edelsteinen besetzt.

Der Palast war während der Feier streng abgeriegelt. Trotzdem waren Zehntausende Schaulustige unterwegs - viele in Gelb, der Farbe des Königshauses. Die Armee feuerte zahlreiche Salut-Schüsse ab. Wegen der hohen Temperaturen um die 40 Grad wurde gratis Wasser verteilt. Am Sonntag wird der König auf einer Sänfte sieben Kilometer durch die Stadt getragen. Dazu werden Hunderttausende erwartet.

Thailands König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida fahren in einer gelben königlichen Limousine durch Bangkok. Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

Jüngster Sohn und Thronfolger geht in Bayern zur Schule

Der König erschien im Rolls Royce, zusammen mit seiner neuen Frau, Königin Suthida (40), seiner ehemaligen Leibwächterin und früheren Stewardess. Die beiden hatten erst diese Woche geheiratet.

Das Paar war zuvor öfter in einer Villa in Tutzing am Starnberger See gesichtet worden, bei einem geschätzten Vermögen von mehr als 35 Milliarden Euro nur eine kleinere Immobilie. Die Tutzinger bekommen vom „Thai-Kini“ nur wenig mit. Man weiß aber, dass der jüngste Sohn in der Nähe zur Schule geht und eher westlich erzogen wird. Der 14-Jährige gilt als mutmaßlicher Thronfolger.

Die Mutter von Rama X., die frühere Königin Sirikit, wurde nicht gesehen. Die 86-Jährige taucht kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Im vergangenen Monat musste sie ins Krankenhaus. Zusammen mit ihrem Mann, König Bhumibol, hatte Sirikit Thailand sieben Jahrzehnte lang repräsentiert. In den 1950er und 1960er Jahren galten sie als Traumpaar des internationalen Jet-Sets. Bhumibol starb 2016 im Alter von 88 Jahren, als dienstältester Monarch der Welt.

Bislang - das darf man wohl trotz des sehr strengen Gesetzes sagen, das ihn vor jeder Form von „Majestätsbeleidigung“ schützt - sind die Thais mit ihrem jetzigen Monarchen noch nicht warm geworden. Am meisten verehrt wird immer noch Bhumibol, gefolgt von seiner Witwe Sirikit, die mit ihren 86 Jahren gerade ins Krankenhaus musste.

Sirikit selbst sagte einst den Satz, der ihm bis heute nachhängt: „Mein Sohn hat etwas von einem Don Juan. Frauen finden ihn interessant, und er findet Frauen noch interessanter.“ Mit 13 wurde er auf weiterführende Schulen ins Ausland geschickt, zunächst nach Großbritannien, dann nach Australien. Dort absolvierte er auch eine Militärakademie.

Drei gescheiterte Ehen, sieben Kinder

Den Ruf als Lebemann wurde er nie mehr los. Drei gescheiterte Ehen, zwei Töchter, fünf Söhne. Als mutmaßlicher Thronfolger gilt der Jüngste, Prinz Dipangkorn Rasmijoti, der nächste Woche 14 wird. Mit wem der König heute zusammenlebt, weiß man nicht genau. Verheiratet ist er jedenfalls nicht. Auf den Teil des Protokolls, in dem der frisch gekrönte König die Frau an seiner Seite zur Königin erhebt, wird am Samstag verzichtet.

Trotz Zensur weiß man in Thailand von verschiedenen Auftritten in Bayern, bei denen der König oben herum nur wenig trug. Wer deshalb glaubt, dass Rama X. nicht ernst zu nehmen ist, täuscht sich jedoch. Den Willen zur Macht hat er schon zur Genüge bewiesen. Auch nach dem Ende der absoluten Monarchie haben Thai-Könige eine hochpolitische Rolle. Ohne ihre Gunst kann keine Regierung überleben - auch die Militärs nicht. Bei Audienzen müssen auch die Generäle auf die Knie.

Per Verfassungsänderung setzte der König durch, dass er keinen Vertreter mehr braucht, wenn er im Ausland ist - wichtig wegen der vielen Bayern-Aufenthalte. Zudem sicherte er sich volle Kontrolle über den riesigen Firmenbesitz der Dynastie. Die größte Aufregung verursachte er, als er im Frühjahr seiner Schwester Ubolratana (68) verbot, gegen die Militärs als Premierministerin zu kandidieren.

Offizielle Begründung: Das Königshaus stehe über der Politik. Am Abend vor der Wahl mahnte er das Volk, keine „schlechten Leute“ an die Macht zu lassen. Viele sahen dies als Empfehlung für die Militärs. Ob dies so gedacht war, weiß man nicht. Nach der Krönung ist es in Bangkok üblich, dass sich der König von einem Balkon ans Volk wendet. Auch Rama X. will dies tun. Zu sagen gäbe es einiges.

Von RND/dpa