Kuala Lumpur

Nach tagelanger erfolgloser Suche im Dschungel von Malaysia setzt die Polizei nun darauf, eine vermisste 15-jährige Touristin aus London mit der Stimme der Mutter wiederzufinden. Der Wald wird über Lautsprecher mit einer Aufnahme beschallt: „ Nora Liebling, ich liebe Dich, hier ist Mama.“

An der Suche sind 200 Menschen beteiligt

Von dem Mädchen, das sowohl die irische als auch die französische Staatsbürgerschaft hat, fehlt seit Sonntag jede Spur. Es wird befürchtet, dass sie entführt wurde oder sich im Dschungel verirrt hat. Die Hintergründe liegen im Dunkeln.

Am Sonntag war Nora plötzlich nicht mehr in ihrem Zimmer

Das Mädchen war vergangene Woche zusammen den Eltern - einer Irin und einem Franzosen - in einem Öko-Resort im bergigen Hinterland von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur angekommen, um dort zwei Wochen Urlaub zu machen. Am Sonntagvormittag war Nora nach Angaben der Eltern plötzlich nicht mehr im Zimmer. Die Fenster standen weit offen. An der Suche beteiligen sich mehr als 200 Helfer. Die 15-Jährige ist nach Angaben aus dem Umfeld der Familie in ihrer Entwicklung leicht zurückgeblieben.

Die Polizei schließt einen kriminellen Hintergrund nicht mehr aus

Inzwischen ist die Sorge groß, das das Mädchen nicht mehr heil zurückkehrt. Der zuständige Polizeichef Mohamad Mat Yusop sagte der malaysischen Tageszeitung „The Star“: „Wir müssen das Opfer so schnell wie möglich finden.“ Auch kräftige Menschen wären nach fünf Tagen im Dschungel geschwächt.

Die Polizei des südostasiatischen Staates hatte anfangs keine Hinweise auf ein Verbrechen, schließt einen kriminellen Hintergrund aber nicht mehr aus. Der Fall weckt Erinnerungen an das Verschwinden eines britischen Mädchens aus einer Ferienanlage in Portugal im Mai 2007. Von Maddie (Madeleine) McCann, die damals erst drei Jahre alt war, fehlt seither jede Spur. Inzwischen müsste sie 15 sein.

Von dpa/rnd