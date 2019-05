Meghan und Harry: Baby Sussex ist da – es ist ein Junge

London

Das Baby von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry ist da – es ist ein Junge. Das hat das Paar auf seinem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt. Meghan habe das Kind bereits um 5.26 Uhr am Montagmorgen bekommen, es wiege 3260 Gramm, teilte der Königspalast mit. Die Queen und das restliche Königshaus seien „entzückt von der Nachricht“.

Harry trat am Nachmittag selbst vor die Presse, er sagte: „Mutter und Sohn geht es sehr gut. Es war die wunderbarste Erfahrung, die ich mir vorstellen könnte.“

Im Video: Prinz Harry spricht über die Geburt seines Sohnes

Meghan und Harry dankten der Öffentlichkeit bei Instagram für die geteilte Freude und die Unterstützung „in diesen aufregenden Tagen“. Weitere Informationen werde das Königshaus in den kommenden Tagen bekannt geben.

In einer vorigen Mitteilung hatte das Königshaus mitgeteilt, dass bei Meghan bereits am frühen Montagmorgen die Wehen eingesetzt haben. Prinz Harry (34) ist an Meghans Seite, laut „Sun“ soll auch Meghans Mutter Doria Ragland dort sein. Prinz Harry hatte gerade erst seine Reise nach Amsterdam am kommenden Mittwoch abgesagt.

Geburt von „Baby Sussex“ wird entgegengefiebert

Schon seit etwa zwei Wochen hatten Fans der Royals der Geburt von „Baby Sussex“ entgegengefiebert. Bekanntgegeben hatten Meghan und Harry die Schwangerschaft im Oktober – als sie auf ihrer ersten gemeinsamen Auslandsreise seit der Hochzeit in Australien und Neuseeland waren. Damals wurde nur angekündigt, dass das Kind im Frühling auf die Welt kommen soll.

Zur Galerie Die einen lassen sich mit dem Nachwuchs etwas mehr Zeit, die anderen können es gar nicht abwarten: Die europäischen Königshäuser können sich über fehlenden Nachwuchs nicht beklagen. Sehen Sie hier die Bilder der kleinen Prinzen und Prinzessinnen.

Im Gegensatz zu Herzogin Kate und Prinz William hatte das Paar gesagt, sich nach der Geburt nicht direkt an die Öffentlichkeit wenden zu wollen. Kate und William hatten ihre drei Kinder nach der Geburt jeweils auf der Treppe vor dem St. Marys Hospital präsentiert.

Meghan und Harry (34) sind kürzlich nach Windsor, in die Nähe der Queen, gezogen. Zuvor waren sie Nachbarn von Prinz William (36) und Kate (37) im Kensington-Palast in London. Ihr neues Zuhause heißt Frogmore Cottage und ist auf dem Gelände von Schloss Windsor, etwa 40 Kilometer von London entfernt. Das Gebäude erhielt seinen Namen wegen der vielen Frösche, die einst in dem sumpfigen Gebiet lebten.

Nach Windsor sind Meghan und Harry – so die offizielle Version – wegen des Kindes gezogen. Ihre frühere Wohnung war im Vergleich zum Frogmore Cottage recht klein. Britischen Medien zufolge soll sich aber die frühere US-Schauspielerin Meghan („Suits“) nicht mehr so gut mit Kate verstanden haben. In Windsor hatten Harry und Meghan auch im vergangenen Mai bei strahlendem Sonnenschein geheiratet.

Baby Sussex geht auf Platz sieben in der Thronfolge

Das neugeborene Baby von Prinz Harry und Herzogin Meghan reiht sich direkt hinter seinem Vater in der britischen Thronfolge ein und ist nun an siebter Stelle. Rang eins nimmt weiter Prinz Charles (70) ein. Er ist der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. (93). An zweiter Stelle steht Charles’ ältester Sohn William (36). Ihm folgen seine Kinder George (5), Charlotte (4) und Louis (1) auf den Plätzen drei, vier und fünf. Prinz Harry (34) steht nun an sechster Stelle, sein kleiner Sohn nun an siebter.

Vor der Geburt war spekuliert worden, dass das Kind ein Mädchen werden soll. Tennisspielerin Serena Williams, eine enge Freundin von Meghan, hatte sich in einem Interview verplappert und von „sie“ in Bezug auf das Baby gesprochen – am Ende wurde es doch ein Junge.

Von RND