„Massenmord-Lobbyist“: Gerhard Schröders Ex-Haus beschmiert

Das ehemalige Wohnhaus von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder in Hannover ist mit einem Graffito beschmiert worden. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet, sprühte ein Unbekannter in der Nacht zu Donnerstag das Wort „Massenmord-Lobbyist“ mit roter Farbe an das Eingangstor.

Laut HAZ hat Schröder allerdings schon vor mehr als zehn Jahren das Anwesen verkauft, in dem Haus wohnt eine unbeteiligte Familie. Der 42-jährige Besitzer sagte gegenüber der Zeitung, dass sie mit den Schröders gar nichts zu tun hätten: „Das Ganze hat uns negativ überrascht.“

Der Politiker war als langjähriger Freund Wladimir Putins in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten. Er hatte den russischen Präsidenten zwar aufgefordert, den Krieg gegen die Ukraine schnellstmöglich zu beenden, sich selbst aber nicht weiter distanziert und auch an seinem Aufsichtsratsposten im staatlichen Energiekonzern Rosneft festgehalten.

RND/lob