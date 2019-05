Pfungstadt

Mit einem 20-Euro-Schein hat ein Unbekannter in Pfungstadt (Südhessen) versucht, einen Siebenjährigen in sein Auto zu locken. Als der Junge am Mittwochabend den Schein greifen wollte, soll der Mann seinen Arm gepackt haben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte den Jungen zu sich ins Auto ziehen wollte.

Eine 12-Jährige kam dem Jungen couragiert zu Hilfe und zog ihn vom Auto weg. Der Wagen fuhr den Angaben zufolge daraufhin sofort davon. Im Fahrzeug könnten sich noch mehr Menschen befunden haben, hieß es im Polizeibericht. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/dpa