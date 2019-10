Abensberg

Vor einem Supermarkt in Abensberg in Bayern ist am Mittwochabend ein Mann erschossen worden. Das teilt die Polizei Niederbayern mit.

„Nach den bislang vorliegenden Informationen wurde eine Person von Schüssen getroffen und tödlich verletzt“, heißt es von den Beamten. Der oder die Täter seien mit einem Fahrzeug in unbekannter Richtung geflüchtet.

Um kurz nach 20 Uhr meldete die Polizei Niederbayern, man habe zwei Personen festgenommen. Die Fahndungsmaßnahmen würden jedoch wegen der unübersichtlichen Lage aufrechterhalten.

Zweite Person in Lebensgefahr

Derzeit ist in Abensberg ein Großaufgebot im Einsatz, berichtet die „Mittelbayerische Zeitung“. Mit einem Rettungshubschrauber wurde nach dem Fluchtfahrzeug, offenbar ein Transporter oder Kombi, gefahndet.

Die ersten Schüsse fielen laut Polizeiangaben gegen 18 Uhr. Gegen 18.30 Uhr fielen an einem anderen Ort in Abensberg erneut Schüsse. Dabei wurde eine weitere Person schwer verletzt. Diese befindet sich mittlerweile in einer Klinik. Laut Informationen der „ Bild-Zeitung“ schwebt der Mann in Lebensgefahr.

Die Polizei vermutet laut der Zeitung, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Zu den Motiven könne man bislang jedoch nichts sagen. Die Kriminalpolizei Landshut habe die Ermittlungen übernommen.

