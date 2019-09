Bielefeld

Zunächst war es nur eine unscheinbare Tasche, die ein Wanderer in einem Wald bei Halle in Ostwestfalen fand. Doch später machte die Polizei darin die grausige Entdeckung: In der Tasche befand sich eine SD-Speicherkarte, auf der Videos eines Kindesmissbrauchs zu sehen sind.

Wie die "Neue Westfälische" berichtet, war die Tasche in einem Fundbüro abgegeben worden. Als sich auch nach langer Wartezeit niemand meldete, machten sich die Beamten an die Auswertung der Speicherkarte - in der Hoffnung auf Hinweise zum Besitzer. Stattdessen stießen sie auf die erschreckenden Aufnahmen.

Opfer sind Enkelkinder der Lebensgefährtin

Die Polizei Gütersloh hatte daraufhin im Mai Fotos des bis dahin unbekannten Mannes veröffentlicht. Die Öffentlichkeitsfahndung hatte schnellen Erfolg: Ein Zeuge erkannte und meldete den Verdächtigen der Polizei - diese nahm ihn in Bielefeld fest.

Die Videoaufnahmen des Mannes seien laut Polizei mit einer GoPro aufgenommen worden. Demnach soll der 57-Jährige aus Hodenhagen ( Niedersachsen) zwei Kinder im Grundschulalter sexuell missbraucht haben. Bei den Kindern soll es sich um die Enkelkinder seiner Lebensgefährtin handeln, die in Bielefeld lebt.

Insgesamt acht Fälle

Die Ermittler gehen von insgesamt acht Missbrauchsfällen in der Zeit von August bis Dezember 2018 aus. Zudem würden dem Mann noch in drei Fällen der Besitzt von Kinderpornografie vorgeworfen.

Der Mann ist jetzt wegen achtfachen sexuellen Kindesmissbrauchs vor dem Bielefelder Amtsgericht angeklagt. Der Prozess soll am 17. Oktober beginnen.

