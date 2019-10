Berlin

Ein unbekannter Mann hat eine Frau mit Kopftuch in Berlin-Friedrichshagen an den Armen gepackt und ihr in den Bauch getreten. Die 27-Jährige klagte nach dem Angriff am Sonntagmittag an der Kreuzung Dahlwitzer Landstraße/ Schöneicher Straße über Schmerzen im Bauch, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ob es zu Beleidigungen gekommen war, sei nicht nachvollziehbar, da die Frau und ihre Begleiter nur englisch sprachen, sagte ein Sprecher. Man gehe dennoch davon aus, dass die Frau wegen ihres Kopftuchs angegriffen wurde. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.

Mann packte unvermittelt zu

Ersten Angaben der Frau und ihrer beiden Begleiter zufolge überquerte die Frau gerade die Straße, als sich der Angriff ereignete. Der Mann kam ihr entgegen und packte plötzlich zu. Nach der Attacke flüchtete der Angreifer. Die 27-Jährige gab an, sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung zu begeben.

