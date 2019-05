Mexiko-Stadt

Ein Mann soll laut Justizbehörden in Mexiko 246 Kokain-Päckchen geschluckt haben. Er sei dann kurz nach Start einer Passagiermaschine an Bord gestorben, teilten Staatsanwälte im Staat Sonora im Norden des Landes am Sonntag mit. Demnach hatte er durch eine Überdosis Drogen einen Herzinfarkt erlitten.

Andere Fahrgäste an Bord der am Freitagmorgen in Mexiko-Stadt gestarteten Aeromexico-Maschine mit Ziel Narita in Japan hätten beobachtet, wie der Mann einen Schüttelanfall bekommen habe. Das Flugzeug machte eine Notlandung in Hermosillo in Sonora, doch kam jede Hilfe zu spät.

Behörden identifizierten den aus Japan stammenden Mann nur als Udo „N“. Er war demnach von der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá aus nach Mexiko-Stadt gereist.

Von RND/AP