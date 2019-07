Sacramento

Ein Gericht in Kalifornien hat einen Mann zu 31 Jahren Haft verurteilt, der eine Jugendliche in einer Werkzeugtruhe gefangen hielt. Gemeinsam mit einem Komplizen verging sich der heute 36-jährige Ryan B. nach Behördenangaben im Jahr 2013 zudem an der 15-Jährigen und zwang sie zur Arbeit auf deren Marihuanafarm. Richter Charles Breyer blieb mit seinem Urteil vom Mittwoch unter Forderungen der Staatsanwälte, die 32 Jahre Gefängnis beantragt hatten.

B. hatte das von zu Hause ausgerissene Mädchen nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei einer Reise nach Los Angeles kennengelernt. Er bot der Teenagerin demnach an, bei ihm und seiner angeblichen Familie unterkommen zu können. Doch brachte er sie auf die Marihuanafarm, wo er sie für rund drei Wochen Hanfknospen stutzen ließ.

Mädchen mit Elektroschocker misshandelt

Der Verurteilte räumte ein, das Opfer gezwungen zu haben, sich in eine 1,2 Meter lange, 60 Zentimeter hohe und 60 Zentimeter breite Werkzeugtruhe zu legen. Er habe das Mädchen zudem mit einem für die Viehhaltung genutzten Elektroschocker traktiert, es an eine Couch gekettet oder an ein Bett gekettet zu haben. Den Behörden sagte das Opfer, es habe insgesamt für drei Tage in die Werkzeugtruhe gemusst.

Polizisten fanden nach der Rettung der Jugendlichen Luftlöcher an der Truhe, im Inneren befand sich eine Decke und ein Aufkleber mit einem menschlichen Schädel mit dem Wort „Knochensammler.“ B.s Komplize Patrick P. war schon im April zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Teenagerin auch sexuell Missbraucht

Staatsanwälte sprachen von einem „entsetzlichsten Fälle“, der ihnen bisher in dem Gerichtsbezirk untergekommen sei. Das Mädchen habe über einen längeren Zeitraum hinweg „sadistischen körperlichen, sexuellen und psychologischen Missbrauch“ erlitten.

Von RND/AP