Cambridge

Da hatte sich ein Exhibitionist in Massachusetts das falsche Opfer ausgesucht. Ein männlicher Jogger ließ beim Laufen vor einer Joggerin die Hose runter. Ein Fehler. Denn die Frau entpuppte sich als eine ehemalige israelische Soldatin, die den Sextäter verfolgte und überwältigte.

Ein Security-Video an einem Haus hatte den Vorfall in der Vasser Street von Cambridge aufgezeichnet. Das Opfer hatte den Jogger in nur wenigen Sekunden eingeholt und ihn für mehrere Minuten am Boden festgehalten. Sie rief anderen Passanten zu, die Polizei zu holen – doch niemand tat es. So musste die 1,82 Meter große, durchtrainierte Frau selbst den Notruf mit ihrem Handy wählen. Das gab dem Exhibitionisten die Chance, zu entkommen.

Dem lokalen TV-Sender Boston10 gab sie hinterher wütend zu Protokoll: „Was haben denn die Leute gedacht? Dass wir eine romantische Konversation am Boden haben. Ich habe gebrüllt ‚Verständigt die Polizei‘, doch wurde total ignoriert‘.“

Neu in Pano:

