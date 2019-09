Der 44-jährige Mehmet T. hatte doppeltes Glück bei einer Fundsachenversteigerung in der Stadt Werl ( Nordrhein-Westfalen). Er bot auf einen hochwertigen Koffer von Samsonite und ergatterte ihn für 70 Euro. Noch viel mehr freute sich der neue Koffer-Besitzer jedoch über den Inhalt. In einer pinken Kulturtasche fand der Mann ein Bündel von mehreren 50 Euro Scheinen, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet.

Führerschein-Geld für den Sohn

Insgesamt 1400 Euro waren in dem Koffer versteckt. „Damit habe ich nicht gerechnet. Es war ein glückliches Gefühl, als ich den Geldbetrag gesehen hatte", sagte Mehmet T. der Zeitung. „Ich habe zwar schon viele Koffer bei Auktionen an Flughäfen ersteigert, aber so was Schönes war da noch nie drin.“ Auch der Sohn des 44-Jährigen kann sich über das gewonnene Geld freuen. Wie Mehmet T. sagt, bekomme der Sohn das Geld für seinen Führerschein.

Geld hätte nicht im Koffer sein dürfen

Die Mitarbeiter der Stadt Werl hatten den Koffer vor der Versteigerung untersucht. Dabei müssen sie das Geldbündel übersehen haben: „In die Tasche habe ich nicht rein geschaut. Hätte ich den Betrag entdeckt, hätte ich ihn raus nehmen müssen“, so eine Mitarbeiterin der Stadt gegenüber der WAZ. Glück für den 44-jährigen Mann aus Werl - er darf den Koffer samt Inhalt behalten.

Lesen Sie auch: Kuriose Fundsache: Polizei sucht Besitzer von herrenlosem Wasserwerfer

RND/al