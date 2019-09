Kassel

In der Nacht zu Dienstag erwischte ein 37-Jähriger aus Kassel einen Einbrecher und sperrte den Mann in seinem Mercedes ein. Seine Frau hatte ihn zuvor geweckt, nachdem sie gegen ein Uhr nachts den Fremden im Auto ihres Mannes entdeckt hatte. Unverzüglich lief der zu seinem Fahrzeug und hielt von außen die Tür zu, um den Einbrecher an einer Flucht zu hindern, wie die Polizei mitteilt.

Unterdessen verständigte demnach seine Frau die Polizei. Für die war der Einbrecher kein Unbekannter: Der 39-Jährige war schon wegen ähnlicher Eigentumsdelikte bekannt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Kleingeld, dass er offenbar aus dem Fahrzeuginneren geklaut hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Die Polizisten brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

RND/mat