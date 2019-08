Seelze

Ein 53-jähriger Mann soll am Samstag in Seelze in der Region Hannover gegen 13.45 Uhr eine Frau mit einem Samuraischwert bedroht haben. Zuvor habe er die 52-Jährige an den Haaren in sein Auto gezerrt, beschreiben Augenzeugen den Vorfall. Sie alarmierten daraufhin die Polizei.

Die Beamtem kontrollierten den Mann, der aus Langenhagen stammt, und stellten einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille fest. Da er mit dem Auto unterwegs war, beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung, Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 53-Jährigen ein. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann entlassen – das Schwert bleibt in der Asservatenkammer der Polizeidirektion Hannover. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, teilte die Polizei nicht mit.

Von RND