An einem Strick baumelt eine Puppe mit langen geflochtenen Zöpfen von einer Brücke herunter, über ihr hängt ein Schild mit der Aufschrift: " Greta is your God" (" Greta ist euer Gott").

Wer hinter dem makaberen Scherz in Rom steckt, ist laut italienischen Medien noch unklar. Offensichtlich ist aber: Die Ähnlichkeit mit der 16-jährigen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ist beabsichtigt. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen wegen schwerwiegender Drohungen eingeleitet.

Politiker verurteilen Drohung gegen Greta Thunberg

Italienische Politiker reagierten entsetzt auf die öffentliche Drohung gegen Greta Thunberg. Virginia Raggi, Roms Bürgermeisterin, rief zur Solidarität mit Thunberg auf. Auch Nicola Zingaretti, Chef der italienischen Sozialdemokraten, verurteilte die "makabere Gewalt" der unbekannten Täter. Diese seien unfähig, "Ideen, mit denen sie nicht übereinstimmen, zu respektieren".

Im Alter von 15 Jahren hatte sich die Schwedin Greta Thunberg im August 2018 vor das Parlament in Stockholm gesetzt, um die Politiker ihres Landes zu einem stärkeren Einsatz für den Klimaschutz aufzufordern. Daraus ist die Fridays-for-Future-Bewegung entstanden. An den Klimaprotesten beteiligen sich vor allem Schüler und Studenten, zunehmend auch Wissenschaftler und andere Erwachsene.

Gretas Mutter sang bereits beim ESC

