Dessau-Roßlau

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Mädchens sitzt ein 27-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann sei am Sonntag in Dessau-Roßlau festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Tat soll sich am Sonntagvormittag im Stadtteil Roßlau ereignet haben. Der Verdächtige sei auf einem Fahrrad geflohen. Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Es bestehe der Verdacht einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung des Mädchens, teilten die Behörden weiter mit. Nach dpa-Informationen ist das Mädchen neun Jahre alt. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs. Weitere Details zu den Ermittlungen wollten Polizei und Staatsanwaltschaft zum Schutz des Kindes nicht nennen.

Am Sonntagabend sei es in der Stadt zu einer Demonstration gekommen, die im Zusammenhang mit der Tat gestanden habe, sagte eine Polizeisprecherin. Etwa 120 Menschen hätten sich versammelt, darunter waren auch Teilnehmer, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen seien. Der Tatverdächtige stammt nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft aus dem Niger. Zwischenfälle habe es bei der Demonstration nicht gegeben.

Von RND/dpa