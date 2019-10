Leverkusen

Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen in Leverkusen von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der Lkw-Fahrer von einer Tankstelle aus auf die Straße einbiegen. Dabei übersah der 28-Jährige das Kind, das in diesem Moment mit seinem Fahrrad dort entlang fuhr. Die Schülerin starb noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

RND/dpa