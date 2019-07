Lübtheen

Der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in der Nacht zum Montag ausgedehnt und bedroht weitere Dörfer. Auch in anderen Bundesländern sind die Auswirkungen zu spüren. Am Morgen waren etwa 430 Hektar Wald bei Lübtheen betroffen, wie ein Sprecher der regionalen Einsatzleitstelle im Landkreis Ludwigslust-Parchim sagte.

Nach dem Ort Alt Jabel werde nun auch das 131 Einwohner zählende Dorf Trebs am westlichen Rand des Übungsplatzes geräumt. Die Gesamtzahl der Menschen, die bislang in Sicherheit gebracht wurden, lag nach Angaben eines Kreis-Sprechers bei etwa 500. Landrat Stefan Sternberg (SPD) hatte am Abend den Katastrophenalarm verhängt.

Liveticker: Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern



Der Chef der Pension „Alte Schule“ sagt: „Ich habe den Eindruck, die Kommunikation funktioniert nicht. Die Einsatzführung ist scheinbar konfus.“ Seine Pension liegt nah am Waldrand.

Der Wind in Hohen Woos frischt auf. Um das Dorf herum wurden Schneisen geschlagen, die verhindern sollen, das das Feuer auf das Dorf übergreift. Über dem nahe gelegen Wald fliegen Hubschrauber mit Löschwasser.

Ein weiterer Einwohner (40) sagt: „Das Auto ist gepackt. Die Kinder sind im Hort. Aber uns hat noch niemand gesagt, wie es weiter geht. Wir haben eine DorfApp und informieren uns gegenseitig.“

Der Kiefernwald vor Hohen Woos ist knochentrocken.

Auch in Berlin gibt es Brandgeruch vom Waldbrand bei Lübtheen.

Brandgeruch in Leipzig

Der Geruch des Waldbrands bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern ist selbst in Sachsen bemerkbar gewesen. Wie dpa meldet, gingen bei den Feuerwehren in Leipzig und Dresden am Morgen zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgern ein. Sie berichteten, dass es stark nach Rauch rieche, aber nirgends brenne, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Leipzig. Auch in Dresden zog der Geruch von Nord nach Süd über die gesamte Stadt. Die Mitarbeiter der Rettungsleitstellen hätten die Anrufer beruhigt. Der Brandgeruch stamme tatsächlich von dem Waldbrand im 300 Kilometer entfernten Lübtheen.

Kollegen aus Potsdam und Berlin berichten: Der Brandgeruch ist bis in die Hauptstadt und in Brandenburg wahrnehmbar.

Der Landkreis Rostock unterstützt die Waldbrandbekämpfung im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit drei Löschfahrzeugen, einem Schlauchwagen und einem Einsatzleitwagen. Sie kommen aus dem Erweiterten Löschzug Nord LRO mit den Freiwilligen Feuerwehren Neubukow, Kröpelin und Kühlungsborn. Die Fahrzeuge bringen leistungsfähige Pumpen, mehrere tausend Meter Schläuche und zusätzliche Kapazitäten für die Einsatzleitung in das Waldbrandgebiet bei Lütheen. Mehr als 30 Freiwillige Feuerwehrleute sind mit den Fahrzeugen im Nachbarkreis jetzt im Einsatz.

Auch der Ort Hohen Woos soll evakuiert werden.

Über der A 14 kurz hinter Schwerin hängt Rauch.

Auf der A 14 am Kreuz Schwerin riecht es bereits stark nach verbranntem Holz.

Aktuell ist auch ein Löschpanzer vor dem Munitionszerlegungsbetrieb im Einsatz. Momentan befinden sich etwa 70 Polizisten im Einsatzraum und unterstützen den Einsatz der Löschkräfte tatkräftig.

Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Lübtheen: "MV kämpft gegen den größten Waldbrand in der Geschichte des Landes. Auch zu DDR-Zeiten hat es im Nordosten einen Brand dieses Ausmaßes nicht gegeben. Die Sicherheit von Leib und Leben hat jetzt oberste Priorität.“

Lübtheen liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Schwerin. Am Freitag war in einem Wald auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden hatten zunächst Entwarnung gegeben und mitgeteilt, das Feuer sei gelöscht. Am Sonntag brach das Feuer erneut aus - als Ursache vermuten die Behörden Brandstiftung.

Munition im Boden erschwert Löscharbeiten

Zusätzlich zu 350 im Einsatz befindlichen Feuerwehrleuten wurden dem Sprecher zufolge weitere Kräfte aus Mecklenburg-Vorpommern und dem benachbarten Niedersachsen angefordert. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch im Boden liegende Munition, die die Löschkräfte zwingt, einen Sicherheitsabstand von etwa 1000 Metern einzuhalten.

Wegen der Rauchentwicklung waren auch Menschen in Brandenburg und im Norden Sachsen-Anhalts aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie aus einer amtlichen Warnung der Regional-Leitstelle Nord-West über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „NINA“ hervorging.

Menschen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt von Rauchentwicklung betroffen

In Brandenburg waren demnach die Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam betroffen, außerdem Bewohner in den Landkreisen Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark und Prignitz. Im nördlichen Sachsen-Anhalt sollten die Auswirkungen demnach in der Altmark und im Landkreis Stendal spürbar sein. Der Brandgeruch war am Montag auch in Berlin wahrnehmbar. Die Hauptstadt-Feuerwehr twitterte: „Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich.“

Die Gegend, in der der Wald brennt, grenzt direkt an einen früheren Truppenübungsplatz. Die dort noch im Boden liegende Munition erschwert die Löscharbeiten. Feuerwehrleute müssen einen Sicherheitsabstand von 1000 Metern einhalten. Deshalb kam bei der Brandbekämpfung auch ein Löschpanzer aus Brandenburg zum Einsatz.

Von RND/dpa