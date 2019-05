Hannover

Sollten arabische Ziffern Teil des Lehrplans von öffentlichen Schulen sein? Wer weiß, was arabische Ziffern und in einem Land lebt, in dem sie zum öffentlichen Leben gehören, kann das nur mit „Ja“ beantworten. Das lässt den Schluss zu, dass die Mehrheit der US-Amerikaner nicht wissen, dass die Ziffern 0 bis 9 arabische Ziffern heißen – und dass sie womöglich Vorurteile gegen alles haben, was „arabisch“ heißt.

Das amerikanische Meinungsforschungsinstitut Civic Science hat erwachsenen Amerikanern ebenjene Frage gestellt. 56 Prozent der mehr als 3500 Befragten gaben an, dass amerikanische Schulen die arabischen Ziffern nicht auf dem Lehrplan haben sollten. 29 Prozent wünschen sich die Ziffern auf dem Lehrplan, 15 Prozent gaben keine Meinung an. Die Fehlertoleranz gibt Civic Science mit plus/minus drei Prozent an.

Das sind arabische Ziffern

John Dick, Chef des Meinungsforschungsinstituts wertet das zugleich traurigstes und lustigstes Zeugnis Amerikanischer Bigotterie, das er jemals in seinen Daten gesehen habe.

Die Ziffern 0 bis 9 heißen arabische Ziffern wurden einst in Indien entwickelt, verbreiteten sich danach über Arabien auch nach Europa und Amerika.

