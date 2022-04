Hannover

Damit für geflüchtete Kinder aus der Ukraine Platz in Krippen und Kindergärten entsteht, dürfen Kitas in Niedersachsen ihre Gruppen vergrößern. Doch bisher machen die Träger der Einrichtungen in Hannover davon offenbar keinen Gebrauch. In manchen Fällen haben Kita-Leitungen es bereits abgelehnt, ein ukrainisches Kind sofort aufzunehmen.

Das Land Niedersachsen hat angesichts der Notlage die gültigen Gruppengrößen befristet bis Ende Juli außer Kraft gesetzt, das hatte der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne Ende März verkündet. In Krippengruppen wären damit 16 Kinder, in Kindergartengruppen 26 Kinder zulässig.

Kitas wollen keine größeren Gruppen

Doch die Kitas machen dabei nicht mit. „Wir waren von dem Vorschlag nicht begeistert. Eine Gruppe mit 25 Kindern ist bereits an der Grenze des Leistbaren“, sagt Uta Funke, Pädagogische Leitung Kitas beim Stadtkirchenverband Hannover. Der ausschlaggebende Grund für die reservierte Haltung bei vielen Kita-Trägern ist aber die Corona-Pandemie.

Viele Kitas haben wegen der Krankheitsfälle aktuell Probleme, die Betreuung aufrechtzuerhalten, die verbliebenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen klagen über Überlastung. „Wir haben durch Corona einfach viel zu wenig Personal“, berichtet Funke. Die Kitas kürzen deshalb Betreuungsstunden am Morgen und Nachmittag oder müssen Gruppen an manchen Tagen schließen. Die Lage sieht bei allen Trägern ähnlich aus.

Personalausfälle durch Corona

Auch in den AWO-Kitas ist der Krankenstand hoch. „Die Kitas überlegen sich in dieser besonderen Situation sehr genau, ob sie noch ein Kind aufnehmen. Wenn die Personallage so eng ist und wir keinen freien Platz haben, müssen wir Anfragen ablehnen“, betont Ingrid Kröger, Kita-Fachberatung der AWO Region Hannover. Wegen der Engpässe müssten Eltern bereits jetzt ihre Kinder teils zu Hause behalten.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Einzelne ukrainische Kinder gehen dennoch in Kitas in Hannover. In den 54 Kitas des Stadtkirchenverbands Hannover sind inzwischen rund zehn Kinder angekommen. „Während der Eingewöhnung brauchen wir genügend Mitarbeiter für eine enge Betreuung“, berichtet Funke. Hilfreich sei, dass manche Mitarbeiterinnen Russisch sprächen. Teils sind die Mütter bei der Eingewöhnung dabei.

Bisher wenig Nachfrage nach Kita-Betreuung

Die Träger berichten aber auch, dass die Nachfrage nach Kita-Plätzen bei den ukrainischen Familien bisher gering sei. Die Stadt Hannover weiß von insgesamt 47 konkreten Anfragen. 14 ukrainische Kinder konnten in Kitas der Stadt selbst oder anderer Träger aufgenommen werden. Weitere zehn Plätze sind aktuell in Vermittlung. Die freien Träger melden der Stadtverwaltung ihre Zahlen. Die Entwicklung sei aber sehr dynamisch, sagt eine Sprecherin.

Unabhängig von den Kitas entstehen aber auch Eltern-Kind-Gruppen und kleine Betreuungskreise. Auch das hat das niedersächsische Kultusministerium erleichtert. So richten Kirchengemeinden Angebote ein, die Landeskirche stellt Geld zur Verfügung. Die AWO bietet in ihrem Elterntreff Hannover-Mühlenberg einmal pro Woche eine Eltern-Kind-Gruppe, in der ukrainische Mütter sich austauschen. „Für den Anfang ist das gut, die Kinder spielen mit Gleichaltrigen, die ihre Sprache sprechen“, sagt Beate Kopmann, Leiterin der AWO-Familienbildung. Doch für die Integration sei ein Kita-Platz wichtig.

Die Stadt Hannover befürwortet, dass das Kultusministerium Flexibilität einräumt. Die Entscheidung, die Gruppenstärke zu überschreiten, liege aber bei den Trägern der Einrichtungen, betont eine Sprecherin. „Vor dem Hintergrund der Corona-bedingt anhaltend hohen Personalausfälle kann es deshalb vorkommen, dass Träger keinen Gebrauch von der nun eingeräumten Möglichkeit machen.“

Von Bärbel Hilbig/RND