Panorama Pakistan - Kinderarzt soll Hunderte Mädchen und Jungen mit HIV infiziert haben Durch die mehrfache Verwendung von Spritzen soll ein Kinderarzt in Pakistan Hunderte Jungen und Mädchen mit HIV infiziert haben. Die Behörden führten Massentests durch, die Resultate seien „entsetzlich“.

HIV-Test: Ein pakistanischer Arzt nimmt in einem Krankenhaus in einem Dorf in der Nähe von Ratodero, einer Kleinstadt in der südlichen Provinz Sindh in Pakistan, am Finger eines Dorfbewohners Blut ab. Quelle: Fareed Khan/AP/dpa