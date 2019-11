Dortmund

Nach dem lebensgefährlichen Flaschenwurf aus einem Partyzug im Bahnhof von Kamen ( NRW) hat sich der Tatverdächtige auf der Rückfahrt der Polizei gestellt. Am Freitag war am Bahnhof im westfälischen Kamen ein zweijähriges Mädchen von einer umherfliegenden Whiskyflasche schwer am Kopf verletzt worden.

Auf der Rückreise von der Nordsee habe sich ein 31-Jähriger aus Moers am Sonntag als Verursacher zu erkennen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Vorausgegangen waren umfangreiche Befragungen der etwa 500 Reisenden an Bord des Zuges und Druck der Polizei.

Beamte erhöhen Druck auf Rückreise

So waren zwei Kripo-Beamte am Sonntag erneut in den zurückreisenden Zug eingestiegen und hatten unter anderem Lautsprecherdurchsagen eingesetzt. Der Deutsche sei vernommen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Laut Mitteilung der Polizei gab der 31-Jährige an, dass die Flasche in einem Zugabteil nahe am Fenster stand und hinausflog, als er an einem danebenliegenden Koffer hantierte.

RND/dpa/mat