Los Angeles

Baby Nummer 4 von Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) hat am Freitag das Licht der Welt erblickt. Es ist ein Junge! Eine Leihmutter hatten den Kleinen zur Welt gebracht. Es ist nicht das erste Kind, dass das Promi-Paar so bekommen hat.

Am 24. Mai 2014 ehelichte Kardashian den Rapper Kanye West in Florenz, mit dem sie seit Anfang 2012 liiert ist; ihre gemeinsame Tochter kam im Juni 2013 zur Welt. Ihr zweites Kind, ein Sohn, wurde im Dezember 2015 geboren. Am 15. Januar 2018 wurde ihr drittes Kind, ein Mädchen, durch eine Leihmutter geboren. Im Januar 2019 gab das Paar bekannt, von derselben Leihmutter ein viertes Kind, einen Jungen, austragen zu lassen.

Während Kim ihre ersten beiden Kinder North (5) und Saint (3) noch selbst zur Welt gebracht hatte, musste sie aus medizinischen Gründen bei ihren Jüngsten, dem Nesthäckchen Chicago (1) die Hilfe einer Leihmutter in Anspruch nehmen.

„Mein Haus ist so voll“: Jetzt haben sie vier Kinder. Quelle: dpa

Wie das Online-Magazin „people.com“ vor ein paar Tagen berichtete, erklärte Kim über ihre aktuelle Situation und die Vorfreude auf Baby Nummer 4 außerdem: „Ich bin irgendwie gestresst. Mein Haus ist so voll! Aber ich habe gehört, dass Eltern von vier Kindern die aufgeklärtesten und ruhigsten überhaupt sein sollen.“

