Göcklingen/Alzenau

Männer, Frauen und Kinder gackerten und liefen umher wie flotte Hühner und stolze Hähne: Im pfälzischen Göcklingen ist am Sonntag zum sechsten Mal die Deutsche Gockelkrähmeisterschaft ausgerichtet worden. Den Hähnen am nächsten kam die im unterfränkischen Alzenau lebende Thailänderin Karnda Vaidyanuwat, wie der Veranstalter am Sonntag mitteilte. Sie setzte sich im Feld der Hahn-Imitatoren durch. „Die war einfach gut“, zollte Veranstaltungssprecher Volker Born mit Kennerblick seinen Respekt.

Eine Jury bewertete Stimme, Kostüm und Authentizität der Teilnehmer. Knapp 3000 Zuschauer verfolgten den Angaben zufolge das spaßige Spektakel. Mitmachen konnten Kinder, Frauen und Männer. Die Teilnehmer - über alle Klassen hinweg mehr als zwei Dutzend - zeigten viele Liebe und Kreativität bei ihren Kostümen und Kopfbedeckungen.

Initiatoren des Wettbewerbs sind die Eheleute Claudia und Gerhard Hoffmann, die in dem Dorf mit knapp 1000 Einwohnern ein Weingut betreiben. In dem Ort im Landkreis Südliche Weinstraße steht auch Deutschlands erstes privates Gockelmuseum.

Von RND/dpa