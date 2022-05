Kassel

Ein Mann soll zwei Kinder mit dem Tode bedroht und sie rassistisch beleidigt haben. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Dienstag mitteilte, war eine 13-Jährige mit ihrem dreijährigen Bruder am vergangenen Mittwoch auf einem Gehweg in der Nähe eines Kleingartengeländes in Kassel unterwegs. Allem Anschein nach habe sich der Mann dadurch gestört gefühlt, dass der Junge dabei laut geweint habe, hieß es in der Mitteilung.

Den Angaben zufolge soll er, „vermutlich um den Drohungen Nachdruck zu verleihen“, zudem mit einem hölzernen Gegenstand in der Hand mehrfach in seine andere Hand geschlagen haben. Das Mädchen habe sich später ihren Eltern anvertraut, die den Vorfall bei der Polizei anzeigten. Der Staatsschutz ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung. Die Polizei sucht Zeugen.

RND/dpa