Rio de Janeiro

Bei einem Unfall mit einem Umzugswagen am ersten Tag des Karnevals in Rio de Janeiro ist ein Mädchen sehr schwer verletzt worden. Die Elfjährige verlor dabei am Mittwoch ein Bein, wie das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf das Gesundheitssekretariat der Stadt berichtete. Demnach war auch das zweite Bein des Kindes in kritischem Zustand, das Mädchen erlitt zudem einen Herzstillstand und eine Verletzung des Brustkorbs.

Dem Bericht zufolge hatte die Elfjährige mit ihrer Mutter in der Nähe des Sambodroms etwas gegessen und war aufgestanden, um die vorbeifahrenden Umzugswagen anzuschauen. Dabei wurde sie zwischen einem der Wagen und einem Pfosten eingequetscht.

Der weltberühmte Karneval von Rio hatte am Mittwochabend (Ortszeit) mit Umzügen der Aufstiegsklasse begonnen. Im vergangenen Jahr war das Spektakel wegen der Corona-Pandemie abgesagt, in diesem Jahr von Februar auf April verschoben worden. Am Freitag und Samstag werden dann die zwölf Sambaschulen der ersten Liga defilieren. Zehntausende von der Tribüne aus sowie Millionen vor den Fernsehschirmen in Brasilien und auf der ganzen Welt verfolgen die Umzüge im Sambodrom.

RND/dpa