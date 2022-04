Berlin

Das aktuelle Kalenderblatt für Sonntag, den 1. Mai 2022: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Sonntag, 1. Mai 2022

17. Kalenderwoche, 121. Tag des Jahres, noch 244 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Augustin, Pius, Sigismund

Historie: Was ist am 1. Mai passiert?

Ein Rückblick in die Geschichte kann die Sicht auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 1. Mai statt?

2002 – Auf den spanischen Baleareninseln wird nach jahrelangem Streit um eine Touristenabgabe die Ökosteuer eingeführt.

1997 – Bei den Unterhauswahlen in Großbritannien werden die seit 1979 regierenden Konservativen abgewählt. Die Labour-Partei unter Tony Blair erzielt einen überwältigenden Sieg.

1987 – Papst Johannes Paul II. spricht in Köln die als Jüdin geborene und 1942 in Auschwitz ermordete Nonne Edith Stein selig. 1998 wird sie heilig gesprochen.

1972 – Uwe Seeler beendet mit einem Abschiedsspiel seines Hamburger SV gegen eine Weltauswahl seine Karriere.

1967 – Elvis Presley heiratet in Las Vegas seine langjährige Freundin Priscilla Beaulieu.

1927 – Adolf Hitler hält im Stadtteil Kreuzberg in einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei (NSDAP) erstmals eine Rede in Berlin.

1907 – Der Deutsche Seefunk nimmt in Norddeich (heute Stadtteil von Norden) den Funkverkehr mit Marineschiffen auf und sendet bis Ende 1998.

1827 – Die „Preußisch-Rheinische Dampfschifffahrtsgesellschaft“ (PRDG) in Köln eröffnet die regelmäßige Dampfschifffahrt auf dem Rhein.

1707 – Der „Act of Union“ tritt in Kraft. Durch die Unionsvereinbarung mit England, der das schottische Parlament am 16. Januar zugestimmt hatte, entsteht das Königreich Großbritannien.

Wer wurde am 1. Mai geboren?

Prominente Geburtstage am 1. Mai:

1982 – Jamie Dornan (40), britisches Model und Schauspieler („Marie Antoinette“)

1972 – Julie Benz (50), amerikanische Schauspielerin („Der zuckersüße Tod“)

1972 – Royston Langdon (50), britischer Popmusiker, Leadsänger und Bassist der Rockband Spacehog

1939 – Judy Collins (83), amerikanische Folksängerin (eigene Songs: „My Father“, „Born to the Breed“), sang 1993 bei der Amtseinführung von Bill Clinton

1902 – Josef Rixner, deutscher Schlagerkomponist und Dirigent („Bagatelle“, „Kisuaheli“), gest. 1973

Wer ist am 1. Mai gestorben?

Prominente Todestage am 1. Mai:

2021 – Olympia Dukakis, amerikanische Schauspielerin („Mondsüchtig“), geb. 1931

1997 – Bo Widerberg, schwedischer Filmregisseur („Schön ist die Jugendzeit“, „Elvira Madigan“), geb. 1930

