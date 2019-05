Los Angeles

Der kanadische Popstar Justin Bieber (25) und sein britischer Kollege Ed Sheeran (28) machen wieder gemeinsame Sache. Auf Instagram enthüllten beide Stars am Dienstag den Titel ihrer neuen Duett-Single. „I Don't Care“ soll am Freitag erscheinen.

Seit einigen Tagen hatte Bieber und Sheeran in sozialen Netzwerken Andeutungen zur Teamarbeit gemacht und Promo-Fotos gepostet. Bieber („Sorry“) und Sheeran („Shape of You“) arbeiten zuvor schon an Liedern wie „Cold Water“ und „Love Yourself“ zusammen.

Nun steht also der nächste Hit der beiden Superstars bevor.

Von RND/dpa