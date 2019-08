Frankfurt

Der Fall des Jungen (8), der in Frankfurt vor einen ICE gestoßen und getötet wurde, bewegt die Herzen der Menschen. Der Frankfurter Michael Kötter (62) hat jetzt eine Spendenkampagne zur Unterstützung der Mutter des Achtjährigen gestartet – und die Resonanz ist gewaltig.

„Als Vater von drei Kindern ist die Vorstellung für mich grausam, ein Kind mutwillig vor meinen Augen zu verlieren. Niemand kann der trauernden Mutter ihr Kind zurückbringen, es ist die schwerste Prüfung ihres Lebens“, schreibt der Initiator auf der Plattform GoFundMe. „Viele von uns wollen helfen! Deshalb habe ich mich entschlossen, für die Mutter Spenden zu sammeln, um zumindest die finanziellen Sorgen zu lindern.“

„Helft jetzt – gebt mit Eurer Spende ein Zeichen menschlicher Wärme “

Er habe sich bereits mit der Frankfurter Polizei in Verbindung gesetzt, um auf diesem Weg das Geld direkt der Mutter zukommen zu lassen. Und weiter schreibt der 62-Jährige: „Helft jetzt – gebt mit Eurer Spende ein Zeichen menschlicher Wärme! Jede Spende macht einen Unterschied.“

Lesen Sie auch:

Kriminologe zur Tat in Frankfurt: „Perfekte Voraussetzungen für einen Racheakt“

Die Resonanz ist riesig, bis Donnerstagmorgen waren bereits fast 18.000 Euro zur Unterstützung der Mutter zusammen gekommen. Interessierte können hier spenden.

Im Video: 400 Menschen gedenken des getöteten Jungen

Ein 40-Jähriger aus Eritrea soll am Montag eine ihm unbekannte Frau aus dem Hochtaunuskreis und ihren Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Die 40-Jährige konnte sich retten, ihr Sohn wurde vom Zug überrollt und getötet. Der Achtjährige und seine Mutter wollten vom Frankfurter Hauptbahnhof aus in den Urlaub fahren. Der Verdächtige sitzt seit Dienstag wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Von RND/seb