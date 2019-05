Florida

Ein Fall, der sprachlos macht: Ein nur wenige Monate altes Baby ist am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida verstorben, nachdem es bei sengender Hitze in dem Van einer Kinderbetreuung allein zurückgelassen wurde.

Die Polizei erhielt am Mittag einen Anruf über ein Baby, das sich in einem Kleinbus befand. Als die Beamten eintrafen, fanden sie das kleine Mädchen in einem Autositz in dem Fahrzeug. Weil es nicht reagierte, wurde es direkt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Kurz darauf verstarb das Kind im Hospital.

Baby befand sich mehrere Stunden in dem aufgeheizten Fahrzeug

Noch am selben Tag wurde der Mitinhaber der Kita wegen Vernachlässigung seiner Aufsichtspflicht verhaftet. Vorläufige Informationen besagen, das Mädchen sei seit dem frühen Morgen in dem sich aufheizenden Van gewesen. Dieser habe zum Zeitpunkt des Auffindens des Babys eine Innentemperatur von mehr als 30 Grad Celsius aufgewiesen.

Die Kindertagsstätte benutzt den Van, um morgens die Kinder in ihrem Zuhause abzuholen und in die Krippe zu bringen. Etwa 14 Kinder werden in dem Zentrum betreut, der Fall des toten Mädchens sei der erste tragische Fall dieser Art.

Durchschnittlich sterben in den USA jährlich 38 Kinder in aufgeheizten Autos.

Von RND/liz