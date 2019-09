Die meisten Punktesünder sind auf Bielefelds Straßen unterwegs. Zu diesem Ergebnis kommt das Vergleichsportal Check24. Die ermittelten, dass 8,8 Prozent der Fahrzeughalter in Bielefeld bei Abschluss einer Kfz-Versicherung angeben, Punkte in Flensburg zu haben. Auch Autofahrer aus Hamm (8,5 Prozent) und Wuppertal (8,4 Prozent) haben häufig Eintragungen im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes. Danach folgen Rostock (8,2 Prozent auf Platz vier und Leverkusen (8,0 Prozent) auf dem fünften Platz.

Unter den 50 größten deutschen Städten halten sich Fahrer aus Berlin am ehesten an die Verkehrsregeln. Nur 4,6 Prozent haben Punkte. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 6,2 Prozent. Die Plätze 46 bis 49 gehen an Lübeck (5,4 Prozent), München (5,2 Prozent), Mönchengladbach und Osnabrück mit jeweils 4,9 Prozent.

Daten basieren auf Kundenangaben zu Punkten in Flensburg. Datenbasis: alle zwischen Juli 2018 und Juni 2019 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen

Nordrhein-Westfalen führt im Punktesünderranking der Bundesländer

Unter den Bundesländern hat Nordrhein-Westfalen den höchsten Anteil an Punktesündern (6,9 Prozent). Es folgen Mecklenburg-Vorpommern mit 6,8 Prozent und Sachsen mit 6,7 Prozent. Berliner haben auch im Ländervergleich die wenigsten Eintragungen im Fahreignungsregister (4,6 Prozent). Möglicher Grund: Berliner fahren durchschnittlich 1700 Kilometer weniger im Jahr als Fahrer in Nordrhein-Westfalen und sogar rund 3300 Kilometer im Jahr weniger als in Mecklenburg-Vorpommern. Dadurch haben sie ein geringeres Risiko, Punkte zu sammeln.

