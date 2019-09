Aalen

Wegen des Verdachts des illegalen Welpenhandels ermittelt die Polizei in Aalen ( Baden-Württemberg). In einer Garage entdeckten Beamte zwei verwahrloste Zwergdackel – sie saßen in ihren eigenen Exkrementen.

Am späten Montagnachmittag wurde die Polizei laut einer Mitteilung auf eine Garage aufmerksam gemacht, aus der Hundejaulen zu hören war. Vor Ort entdeckten Beamte tatsächlich einen fest eingebauten Hundezwinger, in dem sich zwei Zwergdackel befanden. Nach Angaben des 40-jährigen Tierhalters stammen die Welpen aus Serbien und sind laut dem dort ausgestellten Impfpass am 4. Juli geboren.

Da die Hunde ohne Muttertier waren und sich die Garage in einem durch Exkremente völlig verunreinigten Zustand befand, wurde der Bereitschaftsdienst des Veterinäramtes informiert. Die Behörde beschlagnahmte beide Welpen und brachte sie in einem Tierheim in Quarantäne – beide Dackel hatten keine Tollwutimpfung. Gegen den Hundehalter wird wegen illegaler Einfuhr von Hundewelpen und wegen Verstoßes gegen das Tierseuchengesetz ermittelt.

Lesen Sie auch: Treuer Hund wartet vier Jahre lang an Straße auf sein Frauchen

RND/seb