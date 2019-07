Frankenthal

Polizisten haben in Frankenthal zwei Hunde aus einem überhitzten Auto befreit. Ein Anwohner habe am Mittwochnachmittag den über mehrere Stunden in der Sonne geparkten Wagen bemerkt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Fenster waren den Angaben zufolge zwar zum Teil heruntergelassen. Dennoch sei die Temperatur in dem Fahrzeug viel zu hoch gewesen. Die Beamten befreiten die Hunde daraufhin durch die offenen Fenster.

Die Polizei appelliert an alle Autofahrer, bei hohen Temperaturen keine Personen oder Tiere in Fahrzeugen zurückzulassen. Die Autos heizen auch ohne direkte Sonneneinstrahlung schnell auf, so dass lebensbedrohliche Situationen entstehen können.

Von RND/dpa