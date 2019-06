New York City

Ein Hubschrauber ist am Montag auf ein Hochhaus in New York City gekracht. Wie amerikanische Medien berichten, soll er in Manhattan abgestürzt sein. Nur unweit des Times Square.

Das Gebäude soll 54 Stöcke hoch sein. Der Hubschrauber fing nach dem Unfall sofort Feuer. Inzwischen bestätigte die Feuerwehr, dass der Pilot bei dem Unfall ums Leben gekommen ist.

In New York City herrschte am Montag nasskaltes und trübes Wetter. Nicht auszuschließen, dass der Pilot bei diesen Bedingungen die Kontrolle über seine Umgebung verlor.

Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, sagte, es geben keine Anzeichen, dass der Crash etwas mit einem terroristischen Hintergrund zu tun habe.

Bei Twitter kursierte am Montag ein Video, wie der Hubschrauber kurz vor dem Absturz unkontrolliert durch die Gegend flog.

Mehr Informationen in Kürze an dieser Stelle.

Von RND