Hitze-Hauptstadt Geilenkirchen: Bürgermeister gibt Mitarbeitern Eis aus



In der Hitzehochburg Geilenkirchen will Bürgermeister Georg Schmitz an diesem Donnerstag seinen rund 150 Rathaus-Mitarbeitern Eis ausgeben. „Wir haben schon bei der Eisdiele angerufen“, sagte Schmitz am Morgen. Am Mittwoch waren in der Stadt nahe der niederländischen Grenze auf einem Militärgelände 40,5 Grad gemessen worden.