Waldbrand bei Sommerhitze in Brandenburg auf 100 Hektar ausgeweitet - Jüterborg hofft auf Gewitter und Regen



Der Waldbrand bei Jüterbog in Brandenburg hat sich bei sommerlicher Hitze am Freitag erneut ausgeweitet. Inzwischen seien 100 Hektar Wald in Flammen, berichtete der stellvertretende Bürgermeister von Jüterbog, Joachim Wasmansdorff. Der Brand könne wegen der Munitionsbelastung auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz weiter nur mit zwei Hubschraubern aus der Luft bekämpft werden. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit rund 100 Kräften im Einsatz, die Wege und Randstreifen wässern, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Auch das Wetter ist ein Problem: "Der Wind ist leider derzeit sehr stark, was die Brände immer wieder anfacht", berichtete Wasmansdorff. Wenn dies anhalte, könne es noch mehrere Tage brennen. "Was wir brauchen sind Gewitter mit möglichst viel Regen", ergänzte der Vize-Bürgermeister. Niederschläge seien aber frühestens am Sonntag zu erwarten.