Verwandte, Freunde und Weggefährten erweisen der Schauspielerin Hannelore Elsner am Freitag in München die letzte Ehre. Zurzeit findet dort in der katholischen Jesuitenkirche St. Michael in der Altstadt eine öffentliche Trauerfeier statt, an der neben der Familie viele geladene Gäste teilnehmen, die über einen schwarzen Teppich schreiten.

Die Trauerreden halten Doris Dörrie, Iris Berben und Florian David Fitz. Die Beisetzung soll später im kleinen Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Shary Osman singt "Hallelujah" von Leonard Cohen - damit endet die Trauerfeier für Hannelore Elsner.

Iris Berben: „Gute Reise, Hannelore!“

Als Letzte las Schauspielerin Iris Berben den Text „Die Entscheidung“ einer kanadischen Autorin vor und sagte danach: „Gute Reise, Hannelore!“

Florian David Fitz: „Wir haben über Leben und Tod gesprochen"

Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz hat drei Filme mit Hannelore Elsner gedreht: „Man konnte mit ihr in ein Wurmloch fallen. Zwischen Weißwurst und Bier haben wir über Leben und Tod gesprochen“, sagt er in seiner Trauerrede.

Bewegende Worte von Doris Dörrie

Regisseurin Doris Dörrie erinnert sich an Hannelore Elsner: „Wie kämpferisch, wie präzise, wie tapfer sie war.“ Und: „Hanni, du Großartige, du Wilde, du Schöne, du fehlst uns. Wir feiern dich!“ dpa Doris Dörrie und ihr Lebensgefährte Martin Moszkowicz.

Doris Dörrie, Iris Berben und Florian David Fitz beginnen jetzt zu sprechen. dpa Florian David Fitz

Prominente Trauerredner

Nach der Andacht des Pfarrers beginnen gleich die Trauerreden von Schauspielerin Nina Eichinger und die Regisseurin Doris Dörrie.

Trauerfeier für Hannelore Elsner hat begonnen

Inzwischen läuft die Trauerfeier für Hannelore Elsner, eingeleitet vom Choralvorspiel „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ von J.S. Bach.

Prominente Wegbegleiter sitzen in den ersten Reihen

Weitere Wegbegleiter sitzen in den ersten Reihen: die Schauspieler Michaela May, Florian David Fitz, Michael Brandner, die Bernd-Eichinger-Witwe Katja sowie die beiden Produzenten Nico Hofmann und Oliver Berben.

Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt

Noch ist die Trauerfeier für Hannelore Elsner nicht losgegangen, inzwischen ist die Kirche allerdings bis auf den letzten Platz gefüllt - viele müssen stehen. Auch Dominik, der Sohn der Schauspielerin, ist eingetroffen, außerdem auch die Schauspielerin Iris Berben. Thomas Kielhorn

Kein roter, sondern ein schwarzer Teppich

Statt eines roten, schreiten die prominenten Gäste der Trauerfeier heute übrigens über einen schwarzen Teppich.

Ein Foto, eine Urne und viele Trauerkränze

Neben einem Schwarz-weiß-Bild von Hannelore Elsner steht vor dem Altar die blaue Urne. Auf dem Boden liegen zahlreiche Trauerkränze, auf dem Boden sind Blumenblüten verstreut.

Ein Blick auf die Kirche in der Münchener Innenstadt.

Sohn von Hannelore Elsner in der Kirche

An der Trauerfeier nimmt auch Dominik Elsner, der Sohn der Schauspielerin, teil. Der hatte sich nach dem Tod von Hannelore Elsner mit bewegenden Worten bei Instagram verabschiedet: „Ich liebe dich Mama, für immer und ewig“, schrieb er.

Prominente Gäste bei der Trauerfeier

Unter den Trauergästen sind unter anderem der Produzent Nico Hofmann, Schauspielerin Iris Berben, Schauspieler Elmar Wepper und Modedesigner Julian FM Stoeckel.

Pianist Sebastian Knauer spielt auf Trauerfeier

Musikalisch umrahmt wird die Trauerfeier von Sebastian Knauer: Der Pianist hat Hannelore Elsner auf vielen ihrer Lesungen begleitet und wird die Lieblingsstücke der Schauspielerin spielen. Zum Abschluss der Trauerfeier wird dann Sängerin Shary Osman "Hallelujah" von Leonard Cohen singen.

Elsner hatte zuletzt in Frankfurt am Main gelebt. Am Ostersonntag war sie im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in München gestorben. Sie galt als eine der großen Diven des deutschen Films. Im Laufe ihrer langen Karriere hatte sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis sowie den Grimme-Preis.

Zur Galerie Hannelore Elsner ist am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren gestorben. Am heutigen Freitag findet eine große Trauerfeier stattfinden – in der sich Familie und Freunde, aber auch Fans von der Schauspielerin verabschieden können.

Hannelore Elsner galt als eine der großen Diven des deutschen Films

Elsner, die zuletzt in Frankfurt/Main lebte, war am Ostersonntag (21. April) im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Sie hinterlässt einen Sohn, der 1981 geboren wurde. Sie galt als eine der großen Diven des deutschen Films und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, dazu zählen der Deutsche und der Bayerische Filmpreis sowie der Grimme-Preis.

Elsner trat in mehr als 200 Fernseh- und Kinofilmen auf sowie am Theater, etwa den Münchner Kammerspielen. Besonders populär war ihre Rolle als TV-Ermittlerin in der ARD-Krimiserie „Die Kommissarin“. Hochgelobt wurde sie für ihre Rolle in dem Kinofilm „Kirschblüten Hanami“, dessen Fortsetzung gerade im Kino zu sehen war. Neben ihrer Arbeit engagierte sie sich auch gesellschaftspolitisch - unter anderem in einem Förderverein gegen das Vergessen des Holocaust.

Hannelore Elsner: Ihr letzter Film läuft am 8. Juni im Fernsehen

Am 8. Juni läuft im Ersten einer von Elsners letzten Filmen: Die ARD-Komödie „Club der einsamen Herzen“. Elsner, Uschi Glas und Jutta Speidel spielen darin drei Freundinnen, die ein eigenes Tanzcafé eröffnen wollen, um sich damit einen Jugendtraum zu erfüllen.

