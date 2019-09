Halle

Eine Spaziergängerin hat am Sonntagnachmittag im Stadtwald Dölauer Heide in Halle ( Sachsen-Anhalt) eine Leiche gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Lenzner am Montag. Zur genauen Todesursache könnten noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung stünden noch aus.

Laut "Bild"-Zeitung lag die Leiche unter einem Laubhaufen in einem Abflussgraben. Weil der Graben ansonsten frei von Laub war, kam die Stelle der Spaziergängerin merkwürdig vor. Dem Bericht zufolge geht die Polizei von einem Verbrechen aus.

Lesen Sie auch: Radfahrer stirbt nach Vogelangriff

RND/dpa/seb