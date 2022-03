Leipzig

Sein Handyvideo ging um die Welt und wurde millionenfach geteilt: Als der Musiker Gil Ofarim, Sohn des israelischen Sängers Abi Ofarim, vor einem halben Jahr ein Leipziger Hotel des Antisemitismus beschuldigte, sorgte er damit für ein weltweites Echo und aufwendige Ermittlungen. Nun ist Ofarim selbst angeklagt worden – wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung. Eine Chronologie der Ereignisse.

4. Oktober 2021: Der Musiker Gil Ofarim (39) soll beim Check-in im Leipziger Hotel Westin antisemitisch beleidigt worden sein. In einem etwa zweiminütigen Video, welches er offensichtlich vor dem Eingang der Herberge aufnimmt und später bei Instagram veröffentlicht, schildert Ofarim den angeblich antisemitischen Vorfall: „Dann ruft irgendeiner aus der Ecke: ,Pack‘ dein‘ Stern ein.‘ Und dann sagte Herr W: ‚Packen Sie Ihren Stern ein.‘ Und dann sagt er: ‚Wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken.‘ Wirklich? Deutschland 2021.“

5. Oktober 2021: Das Hotel Westin hat nach den Antisemitismus-Vorwürfen den betreffenden Mitarbeiter beurlaubt. „Wir sind ein weltoffenes Hotel und lehnen jede Form von Intoleranz, Diskriminierung und Antisemitismus auf das Schärfste ab“, teilt die stellvertretende Managerin Antje Reichstein mit. „Deshalb sind wir über die unerträglichen Vorwürfe von Herrn Ofarim besorgt und alarmiert“, so Reichstein weiter. In den sozialen Netzwerken baut sich eine Welle der Empörung auf, es gibt Boykottaufrufe gegen das Hotel.

Schuldfrage für Politiker schnell geklärt

Auch hochrangige Politiker und Funktionäre legen sich in der Schuldfrage überaus schnell fest. „Leipzig ist kein Einzelfall“, befindet der damalige Außenminister Heiko Maas (SPD). Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden, erklärt auf Twitter: „Die antisemitische Anfeindung gegen Gil Ofarim ist erschreckend. So wie zu hoffen ist, dass das Westin personelle Konsequenzen zieht, hoffe ich ebenso, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden.“ Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) meint: „Es ist inakzeptabel und macht mich wütend, was Gil Ofarim in meinem Heimatland widerfahren ist. Ich spreche für die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen, wenn ich mich stellvertretend für die antisemitische Demütigung entschuldige.“ Und Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) urteilt postwendend: „Dieser offene Antisemitismus im Hotel The Westin in Leipzig ist unsäglich und unerträglich. Das muss Konsequenzen haben – und eine Entschuldigung reicht da nicht aus.“

Es ist inakzeptabel und macht mich wütend, was #GilOfarim in meinem Heimatland widerfahren ist. Ich spreche für die übergroße Mehrheit der Menschen in #sachsen, wenn ich mich stellvertretend für die antisemitische Demütigung entschuldige. Wir haben noch viel zu tun in Sachsen! — Martin Dulig (@MartinDulig) October 5, 2021

6. Oktober 2021: Der beschuldigte Hotelmitarbeiter erstattet Anzeige gegen Ofarim wegen Verleumdung. Er habe den Vorfall „deutlich abweichend von den Auslassungen des Künstlers dargestellt“, so die Polizei. Gegen den Angestellten liegt auch die Online-Anzeige eines unbeteiligten Dritten wegen Volksverhetzung vor. Ofarim selbst hat noch keine rechtlichen Schritte unternommen.

8. Oktober 2021: Die Marriott-Gruppe, zu der das Hotel „The Westin Leipzig“ gehört, nimmt Kontakt zu Gil Ofarim auf, „um ihm unser tiefes Bedauern über seine Erfahrungen auszudrücken“, so das Unternehmen. Unterdessen informiert das Hotel, dass die übergeordnete Konzerngesellschaft eine Rechtsanwaltskanzlei, die auf Compliance-Untersuchungen spezialisiert ist, mit der Ermittlung des Sachverhalts beauftragt hat. Die beauftragte Kanzlei werte vorhandenes Datenmaterial und Videoaufzeichnungen aus, interviewt Mitarbeiter sowie Hotelgäste und sonstige Personen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.

Ofarim sagt in München aus

12. Oktober 2021: Gil Ofarim sagt vor der Münchner Staatsanwaltschaft aus und erstattet bei seiner Vernehmung zwei Strafanzeigen gegen den betreffenden Mitarbeiter des Leipziger Hotels. Einmal wegen „aller in Betracht kommender Straftaten“ in Bezug auf die Antisemitismusvorwürfe zum anderen wegen des Tatvorwurfs der falschen Verdächtigung.

17. Oktober 2021: Erste Zweifel an der Darstellung Ofarims kommen auf. Der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) liegen mehrere Standbilder aus Aufnahmen der Überwachungskameras vor. Auf ihnen ist der Musiker bei der Ankunft mit Auto am Hotel zu sehen – und rund 20 Minuten später am Check-in-Schalter. Ofarim trägt auf den Fotos sichtbar keine Kette mit Davidstern.

18. Oktober 2021: Gil Ofarim bekräftigt im LVZ-Interview auf ausdrückliche Nachfrage, ob er die Kette mit Davidstern im Hotel Westin offen getragen habe: „Ich habe diese Kette im Hotel getragen. Ich ziehe sie praktisch nie aus – auch an diesem Tag nicht.“

20. Oktober 2021: Das Hotel schließt seine internen Ermittlungen in dem Fall ab. Man habe „das Geschehen in der Lobby des Hotels rekonstruiert“ und sei „unter Berücksichtigung aller verfügbaren Beweismittel zum Ergebnis gekommen“, dass es keine Gründe gebe, strafrechtliche oder „arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter zu ergreifen“, heißt es in einer Erklärung. Man habe „daher entschieden, dass entsprechende Maßnahmen gegen den Mitarbeiter nicht eingeleitet werden.“

27. Oktober 2021: Weitere Untersuchungsdetails lassen die Version Ofarims fragwürdig erscheinen. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ zitiert aus dem Abschlussbericht der Ermittlungen, die das Hotel in Auftrag gegeben hatte. Demnach habe keiner der acht Zeugen, die von einer Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag des Hotels befragt wurden, an dem fraglichen Abend eine antisemitische Beleidigung gehört. Ferner ergebe sich aus den Überwachungskameravideos, dass Ofarim die Kette mit dem Davidstern in der Hotellobby sehr wahrscheinlich nicht sichtbar getragen habe – und dass er selbst sich unangemessen verhielt, heißt es in dem Bericht.

Staatsanwaltschaft stellt Szenerie nach

12. November 2021: Der Staatsanwaltschaft Leipzig liegt das Gutachten zur Auswertung der Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras vor. Die Behörde hatte den Sachverständigen Dirk Labudde, Professor für digitale Forensik an der Hochschule Mittweida, damit beauftragt, die Aufnahmen aus der Hotellobby auszuwerten. Die Videos der für die Ermittlungen maßgeblichen Überwachungskameras im Westin-Hotel waren durch die Ermittlungsbehörden „vollständig und im Original“ für den fraglichen Zeitraum gesichert worden, so ein Behördensprecher. Zentrale Frage auch hier: Hat Ofarim zum Zeitpunkt des Check-ins eine Davidstern-Kette getragen?

6. Dezember 2021: Die Staatsanwaltschaft lässt den Ablauf der Ereignisse direkt vor Ort minutiös nachstellen. Diese Reinszenierung am mutmaßlichen Tatort im Hotel soll die Erkenntnisse aus dem Sachverständigengutachten vom November ergänzen. Ein Polizist fungiert als Statist und trägt die Kette erst offen, dann verdeckt unterm T-Shirt.

24. Januar 2022: Das durch die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene, ergänzende digitalforensische Gutachten liegt vor. „Die Beschuldigten erhalten über ihre Verteidiger Akteneinsicht und die Möglichkeit, sich vor Abschluss der Ermittlungen innerhalb einer bestimmten Frist noch einmal zu den Tatvorwürfen und den vorliegenden Ergebnissen der Ermittlungen zu äußern“, teilt die Behörde auf LVZ-Anfrage mit. „Soweit sich aus den gegebenenfalls erfolgten Äußerungen keine Veranlassung für die Aufnahme weiterer Ermittlungen ergibt, wird die Staatsanwaltschaft sodann die Ermittlungen abschließen und die verfahrensabschließenden Verfügungen fertigen.“

Anklage wegen Verleumdung gegen Gil Ofarim

31. März 2022: Die Leipziger Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung. Die Vorwürfe des Sängers konnten im Zuge der Ermittlungen nicht bestätigt werden, teilt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz mit. Daher werde das Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter wegen des Vorwurfs der Beleidigung, der versuchten Nötigung, der Volkverhetzung und der falschen Verdächtigung eingestellt. Das Landgericht muss nun entscheiden, ob die Anklage gegen Ofarim zugelassen wird und dem 39-Jährigen ein Gerichtsprozess bevorsteht.

Dieser Text ist zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.

Von Frank Döring/RND