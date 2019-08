Nassau

Beeindruckende Aufnahmen von einem knapp fünf Meter langen Stumpfnasen-Sechskiemerhai gehen derzeit durch das Netz. Forscher des Meeresforschungsinstituts OceanX machten die Aufnahmen von ihrem U-Boot vor den Bahamas aus.

Ziel ihrer Fahrt sei es demzufolge gewesen, eines der Tiere mit einer Satelliten-Markierung zu versehen, ohne es an die Oberfläche bringen zu müssen. Da die Tiere extrem lichtempfindlich sind, sollte eine Verletzung nicht riskiert werden. Dem Unternehmen zufolge existieren Sechskiemerhaie schon länger als einige Dinosaurierarten.

Video zeigt riesigen Hai neben dem U-Boot

Nach mehreren Nächten gelang es schließlich: In rund 500 Metern Tiefe schwamm der riesige Hai, der sogar größer als das Forschungsboot selbst war, direkt an ihnen vorbei. „Das ist ein Monster“, sagt einer der Forscher in dem Video. Nach der erfolgreichen Markierung soll das Leben und die Welt dieser Meeresbewohner näher erforscht werden.

Von Cecelia Spohn/RND