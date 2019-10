Er trägt einen wuscheligen weißen Rauschebart, die grauen Haare sind lang gewachsen, dazu ein türkisfarbenes Oberteil in Übergröße, das den Eindruck erweckt, jemand hätte es selbst mit dem grafischen Muster bedruckt. Auf einem aus Holz zusammengezimmerten Rudergerät bewegt sich der alte Man vor und zurück, präsentiert es in einem Facebook-Video. Im Hintergrund ist der Bauernhof aus Ruinerwold zu erkennen. Neun Jahre lang schirmte er dort seine sechs Kinder von der Welt ab.

In der Abgeschiedenheit des niederländischen Bauernhofs entwickelte Gerrit Jan van D. sein " Evangelium", das er als " John Eagles" im Internet verbreitete, wie die niederländische Zeitung "Volkskrant" aufdeckte. Tausende Textbeiträge, Zeichnungen, Fotos und Videos hat der 67-Jährige, vor allem bei Facebook, veröffentlicht. Neben seiner Auffassung über die Welt, seinen Gedanken zu Erleuchtung und körperlicher Fitness postete " John Eagles" auch Gartentipps und Katzenbilder.

Eigene Facebook-Seite mit sportlichen Aktivitäten

Nach eigenen Angaben habe van D. Philosophie, Musikgeschichte und Psychologie studiert, sei selbstständig. Seine Kinder finden so gut wie keine Erwähnung. Lediglich auf Bildern zu Yoga-Übungen sind jüngere Menschen erkennbar, bei denen es sich um die vier Mädchen und zwei Jungen handeln könnte.

Für die sportliche Aktivität hat der Familienvater eigens eine Facebook-Seite angelegt: "Divine Body Practice" (Übungen für den geistigen Körper). Dort verbreitet er seine Übungen und weitere Links zu Fitness und Gesundheit. "Hier finden Sie Grundsätze und Übungen, um unseren göttlichen Körper zu trainieren. Mit Körper ist nicht nur der physische Körper gemeint, sondern auch der geistige Körper. Deshalb liegt der Schwerpunkt auf dem Lernen und Erkennen von Energie oder Chi", heißt es dort.

Familienvater Gerrit Jan van D. verfasst eigenes " Evangelium "

Nicht nur auf Facebook war Gerrit Jan van D., der unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Geldwäsche in Untersuchungshaft sitzt, aktiv. Er fasste sogar seine eigene Online-Enzyklopädie: "Eagle Rock Wiki". Es scheint möglicherweise das beschriebene " Evangelium" von van D. zu sein. Auf der englischsprachigen Seite heißt es: "Eagle Rock Wiki" bietet Schulungen und Kurse zu verschiedenen Themen an, um eine bessere Welt für alle zu schaffen." Die Seite ist einfach gehalten, die Oberfläche veraltet. Es gibt Texte unter anderem zu den Themen: Errichtung einer besseren Welt, Kirche zu Hause, das alttestamentarische Christentum, Spiritualität, und das Ende der Welt. "Die Arbeit an dieser Website ist ein Weg, eine dauerhafte Verbindung zu Gott aufzubauen", heißt es auf der Seite.

1997 soll Gerrit Jan van D. das fünf, sechs Hektar große Grundstück in Ruinerwold gekauft haben. Hier wollte der selbsternannte Messias offenbar seine eigene "Gemeinde"gründen, was ihm aber nicht gelang. Das Gelände wird derzeit von der Polizei durchsucht.

Er wollte zurück zur Natur

Der 67-Jährige plädierte in seinem Wiki für eine Vereinigung aller Weltreligionen. Und so erscheint auch sein " Evangelium": Als ein bunter Mix aus verschiedenen Glaubensbereichen. Esoterische Lehren werden mit christlichen Gedanken und buddhistischen Elementen kombiniert. Aus seinen Einträgen wird deutlich, dass Gerrit Jan van D. sich von der Gesellschaft abgewandt hat und zurück zur Natur wollte. Mit Fotos und illustrierten Anleitungen zum Säen und Anbauen von Obst und Gemüse gibt er Tipps für ein autarkes Leben. Auch einen Beitrag zur Herstellungen nahrhaften Komposts oder zur Haltung von Puten, Hühnern und Gänsen gibt es. Viele Menschen erreichte van D. mit seinen Online-Beiträgen allerdings nicht: Sein Blog hat gerade einmal 21 Abonnenten, "Eagle Rock Wiki" sieben.

Die Arbeit an seinem " Evangelium" bricht 2016 abrupt ab. Das passt zu den Berichten, dass von D. vor drei Jahren einen Schlaganfall erlitten haben soll. Wie niederländische Medien berichten, soll er in einem Gefängniskrankenhaus untergebracht sein. Zu seinem Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Video mit Botschaften aufgetaucht

Die Zeitung "De Telegraf" ist auf ein Video gestoßen, in dem augenscheinlich Gerrit Jan van D. von seinen Überzeugungen spricht. "Nur Gott ist ideal" sagt er etwa, oder: "Wir sind in den Krieg gezogen, vor allem ein spiritueller Krieg, und er ist noch nicht vorüber". Das Video wurde 2006 in seinem damaligen Spielwarenladen in Zwartsluis aufgenommen. In dem Geschäft soll er Holzspielzeug und Holzmöbel vertrieben haben.

Drei Jahre später ließ sich Gerrit Jan van D. aus der niederländischen Einwohnermeldeliste streichen. Er gab an, auszuwandern. Stattdessen tauchte er auf dem Bauernhof in Ruinerwold unter. Auch der aktuelle Mieter des Hofs, der 58-Jährige Österreicher Josef B., sitzt unter dem Verdacht der Freiheitsberaubung in Haft.

RND/mat