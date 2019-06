Lübeck

In einem Gefängnis in Lübeck läuft ein Großeinsatz. Nach Informationen der „Lübecker Nachrichten“ ( LN) hat ein Häftling eine JVA-Angestellte in seiner Gewalt. Dabei soll es sich um eine Psychologin handeln, der Täter soll bewaffnet sein. Wie die LN aus Kieler Landeshaus-Kreisen erfuhren, soll es sich bei dem Häftling um einen Rumänen handeln, der eine langjährige Haftstrafe abzusitzen hat.

Nach Berichten von Augenzeugen sollen immer mehr Fahrzeuge von SEK-Beamten eintreffen, die aus dem gesamten Umland und aus Hamburg kommen. Rund 25 Fahrzeuge stünden im Gefängnishof, mehrere Truppe hätten die Gebäude der JVA betreten. Rund um das Gefängnis haben sich zahlreiche Streifenwagen und Rettungswagen postiert.

Von der Polizei gibt es derzeit keine offiziellen Auskünfte, Sprecher Stefan Muhtz bestätigt lediglich den Einsatz.

Von Christopher Steckkönig und Sabine Risch/RND