Gefechte zwischen Polizei und Banden: Neun Tote in Mexiko

Jiquilpan

Bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und mutmaßlichen Bandenmitgliedern sind im Westen von Mexiko neun Menschen ums Leben gekommen. In der Ortschaft Jiquilpan im Bundesstaat Michoacán töteten Polizisten vier bewaffnete Verdächtige in einem Auto, wie die örtlichen Sicherheitsbehörden am Samstag mitteilten. Ein Beamter erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. In der Ortschaft Sahuayo kamen vier mutmaßliche Bandenmitglieder ums Leben, als sie bei einer Verfolgungsjagd mit der Nationalgarde die Kontrolle über ihr Auto verloren.

In Michoacán ringen verschiedene kriminelle Gruppen um die Kontrolle über Drogenhandel und Schutzgelderpressung gegen Erzeuger der wichtigen Exportgüter Avocado und Limette. Mexiko leidet seit Jahren unter einer Welle der Gewalt: Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko mit seinen etwa 126 Millionen Einwohnern im Schnitt 94 Tötungsdelikte pro Tag registriert. Fast 100.000 Menschen gelten als verschwunden. Die allermeisten Taten werden nie aufgeklärt.

RND/dpa