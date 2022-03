Frosch reist in Tüte mit frischer Minze von Äthiopien nach England

Corbridge

Ein exotischer Frosch hat mehrere Tausend Kilometer in einer Tüte mit frischer Minze zurückgelegt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag meldete, wurde das Tier in der nordostenglischen Stadt Corbridge entdeckt. Die Amphibie mit dem grün-braun gefleckten Körper hatte sich in einer Minze-Lieferung verborgen, die aus Äthiopien importiert wurde. Ein Gemüse- und Obsthändler hatte die Amphibie demnach entdeckt und die Tierschutzorganisation RSPCA verständigt.

Vorübergehend erhielt das Tier bei einer RSPCA-Mitarbeiterin Unterschlupf. Um welche Art von Frosch es sich handelt, war zunächst unklar. Immerhin scheint es dem auf den Namen Minty getauften Tier nicht schlecht zu gehen. Minty habe es sich in einem speziell beleuchteten und geheizten Plätzchen gemütlich gemacht und „isst gut und ist ganz bestimmt nicht dünn“, zitierte PA die Gastgeberin.

RSPCA zufolge ist es unwahrscheinlich, dass Minty wieder in seine nordostafrikanische Heimat zurückkehrt. Er werde wohl dauerhaft bei einem Spezialisten in England unterkommen.

RND/dpa