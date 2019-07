Berlin

Eine 29-jährige Frau hat in Berlin-Neukölln Marihuana per Instagram-Livestream zum Kauf angeboten und prompt Besuch von der Polizei bekommen. Immer wieder würden Menschen sich um Kopf und Kragen „posten, twittern oder streamen“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau sei in ihrer Wohnung als „Cannabis-Influencerin“ aufgetreten und habe „ihr Dope zum Kauf“ angeboten.

Aber: „Das Livestreaming spricht sich schnell herum.“ Auch die Polizei habe davon erfahren und sich von einem Richter eine „Zutrittserlaubnis für das Film-Set“ besorgt. Nach dem Ende des Live-Videos seien Beamte in der Wohnung erschienen und hätten 300 Gramm Cannabis, Bargeld, Laptop, Tablet, Handy und einen Schlagring beschlagnahmt.

Polizei scherzt über Netflix-Serie „How to sell drugs online (fast)“

Die Polizei erinnerte in ihrer Mitteilung an eine aktuelle Netflix-Produktion mit dem Titel „How to sell drugs online (fast)“, zu Deutsch: Wie verkauft man (schnell) online Drogen. Und ergänzte scherzhaft: „... and get caught by the police“ (und wird von der Polizei erwischt). Weiter hieß es in der Mitteilung: „Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und wird es auch nie sein.“

Von RND/dpa