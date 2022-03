Eine schreckliche Entdeckung macht eine Frau in Mönchengladbach: In einem öffentlichen Mülleimer liegt ein toter Säugling, wahrscheinlich erst wenige Stunden oder Tage alt.

Frau findet totes Baby in Mülleimer in Mönchengladbach

