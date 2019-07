Unterhaching

Aus Ärger über ihre zugeparkte Einfahrt hat eine Frau mit ihrem Auto einen Rettungswagen im Einsatz blockiert. Die 55-Jährige stellte den Wagen in die Einfahrt einer Arztpraxis in Unterhaching bei München, so dass der Rettungswagen nicht losfahren konnte, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Die Frau habe sich über das Blaulichtfahrzeug in ihrer Einfahrt geärgert.

Erst nach acht Minuten und mit Hilfe einer Nachbarin fanden die Sanitäter am Montag die Frau im Haus. Nachdem sie ihr Auto umparkte, fuhr der Rettungswagen mit Blaulicht einen Patienten ins Krankenhaus. Die 55-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung und unterlassener Hilfeleistung.

Von RND/dpa