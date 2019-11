Erfurt

Nach einer Rettungsaktion hat die Erfurter Feuerwehr einen Hirsch im Wald ausgesetzt. Das Tier hatte sich im nördlichen Teil von Erfurt in einem Zaun verfangen, wie die Polizei in Erfurt am Montagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr habe daraufhin unter Aufsicht des Jägers die nähere Umgebung abgesperrt und das Tier befreit.

Anschließend brachten die Feuerwehrleute den Hirsch im Einsatzwagen zurück in den Wald. Dort wurde der Hirsch wieder freigelassen.

RND/dpa