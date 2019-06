Bremen

In Bremen-Huchting ist am Dienstagnachmittag ein Feuer in einem Altenheim ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an. Wie Radio Bremen berichtet, war das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Die 170 Bewohner wurden alle in Sicherheit gebracht. Informationen über mögliche Verletzte und die Brandursache gibt es noch nicht.

Mehr in Kürze.

Von RND/frs