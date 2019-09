In China haben elf Mitglieder einer Familie innerhalb von zwei Wochen 23 Mal geheiratet - um sich Wohnraum zu ergaunern. Wie "CNN" mit Verweis auf die chinesische Zeitung "Peoples Daily" berichtet, war den Bewohner eines kleinen Dorfes im Rahmen eines Entschädigungsprogramms Wohnraum versprochen worden. Das Dorf sollte saniert werden, jedem Bewohner wurde eine Wohnung von mindestens 40 Quadratmetern angeboten.

Daraufhin habe ein Mann kurzerhand seine Ex-Frau, die in dem Dorf gemeldet ist, ein zweites Mal geheiratet und sich ebenfalls dort registrieren lassen. Sechs Tage später ließ er sich wieder scheiden. Er heiratete dann seine Schwester und nach der Scheidung auch noch ihre Schwägerin. Alle Familienmitglieder meldeten sich in dem kleinen Dorf an.

Familienmitglieder wegen Betrugs verhaftet

Auch der Vater des Mannes stieg bei der Betrugsmasche ein, heiratete ebenfalls mehrere Familienmitglieder. Er ehelichte sogar seine eigene Mutter, alles vor dem Hintergrund, möglichst viel Wohnraum zugewiesen zu bekommen.

Dem Sanierungskomitee fiel der Betrug auf, sie meldeten den Fall bei der Polizei. Wie " CNN" berichtet, wurden alle elf Familienmitglieder wegen angeblichen Betrugs verhaftet.

RND/mat